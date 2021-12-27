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Общество / Авто и транспорт
27 декабря 2021, 12:13

В Екатеринбурге запретили высаживать безбилетников на мороз

Автобусы на остановке 1905 года

В ближайшие дни температура воздуха в столице Урала днём будет -14...-16°C, а в ночные и вечерние часы будет достигать -17...-21°C. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге с наступлением морозов и периода сильной загруженности общественного транспорта участились случаи высадки пассажиров. В мэрии города прошло совещание с транспортными предприятиями на эту тему.

Председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения Игорь Ощепков указал на недопустимость высадки детей и пенсионеров, а также взрослых, даже если они без билета. В случае конфликта в автобусе, трамвае или троллейбусе необходимо вызвать полицию. Кондуктора при этом должны вести себя корректно и не применять противоправных действий.

"Осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более, когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права. И не важно оплатил человек билет, есть ли средства на карте или нет. Тем более, когда это касается детей и пожилых людей", – передаёт пресс-служба мэрии Екатеринбурга слова Игоря Ощепкова.

Напомним, что в прошлые выходные по одному из спорных случаев прокуратура организовала проверку. Тогда водитель автобуса №012 грубо высадил пожилую женщину. В эти выходные из автобуса №054 выгнали пенсионерку, у которой не было наличных, чтобы оплатить проезд.

Добавим, в ближайшие дни температура воздуха в столице Урала днём будет -14...-16°C, а в ночные и вечерние часы будет достигать -17...-21°C.

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Областная газета Свердловской области

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