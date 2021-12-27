Екатеринбургский «Гортранс» погасил долги перед энергетиками

Зимой перебои в работе электротранспорта могли бы доставить пассажирам гораздо больше неудобств, чем летом. Фото: Галина Соловьёва

Крупнейший екатеринбургский перевозчик ЕМУП «Гортранс» полностью погасил долги за электроэнергию. На это ушло около полугода.

О задолженности транспортного предприятия перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» (ЕЭнС) горожанам стало известно в июле. В один из будних дней в уральской столице на несколько часов остановилось движение троллейбусов и трамваев («ОГ» подробно рассказывала об этом в №142 от 06.08.2021). Как выяснилось, Гортранс накопил многомиллионные долги перед ЕЭнС. Причиной этого официально называлось резкое сокращение пассажиропотока на фоне пандемии.

Вскоре после остановки электротранспорта глава Екатеринбурга Алексей Орловсообщил, что администрация города, которая является учредителем предприятия-перевозчика, заключила соглашение по отсрочке платежа с Екатеринбургэнергосбытом, и что на решение этой проблемы будут выделены дополнительные средства. Градоначальник пообещал, что больше перебоев в работе трамваев и троллейбусов не будет.

Первые платежи на сумму 52,5 миллиона рублей поступили в адрес энергетиков в конце августа. Но долг был погашен лишь частично, а его невыплаченная часть продолжала расти. В сентябре руководство электросетевой компании снова пригрозило транспортникам отключением электричества.

С октября по декабрь перевозчик перевёл сбытовой организации ещё 278 миллионов рублей. В новый 2022 год Гортранс входит без долгов перед энергетиками, сообщили «Областной газете» в пресс-службе ЕЭнС.

Также там уточнили, что сбытовая организация отказалась от трёх исков к ЕМУП «Гортранс», так как к моменту рассмотрения дел деньги ей уже вернули.