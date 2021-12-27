Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию о высадке пассажиров из автобуса №054

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге организована очередная проверка информации о высадке пассажиров автобуса №054. Причиной стала поломка терминала безналичной оплаты.

По предварительной информации, всем, у кого не было с собой наличных средств, пришлось выйти из общественного транспорта. В том числе покинуть салон попросили пожилую женщину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сотрудниками надзорного ведомства организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению работниками и руководителем ООО "Декар-Бас" (обслуживает указанный маршрут) требований действующего законодательства. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Оперативно получить комментарий у перевозчика не удалось.

Ранее "Облгазета" писала, что с наступлением морозов и периода сильной загруженности общественного транспорта в столице Урала участились случаи высадки пассажиров. В горадминистрации прошло совещание с транспортными предприятиями на эту тему. Было указано на недопустимость высадки детей и пенсионеров, а также взрослых, даже если они без билета.