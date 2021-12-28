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Общество / Авто и транспорт
28 декабря 2021, 11:43

В Екатеринбурге на год ограничат движение транспорта по улице Куйбышева

Яндекс.Карты.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать маршрут передвижения. Фото: сервис Яндекс.Карты.

Жителей Екатеринбурга предупредили о долгосрочном перекрытии участка дороги - от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Проехать там не получится с 15 января 2022 года по 31 января 2023 года.

Это необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Ограничение движения организует предприятие «АльмакорГруп», сообщает пресс-служба мэрии.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать маршрут передвижения.

Фото: информационная карта Официального портала Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" писала, что в уральской столице продлили закрытие движения по съезду с Объездной автодороги на улицу Белинского. Ограничение движения будет действовать ещё пять месяцев.

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Областная газета Свердловской области

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