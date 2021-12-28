31 декабря автобусы Екатеринбурга будут работать до 23:00. Фото: Галина Соловьёва.

31 декабря автобусы Екатеринбурга будут работать до 23:00. Об этом говорится на сайте ЕМУП "Гортранс".

Там же указана информация о времени отправления в рейс последнего автобуса с конечных остановочных пунктов. Речь идёт об отдалённых маршрутах. В частности, сообщается, что автобусы №75, 90, 96, 96б будут курсировать 31 декабря по расписанию выходного дня, а № 85 и 95 - по будничному графику.

Данные о работе в последний день года других городских автобусов, которые обслуживают отдаленные маршруты, публикуем ниже. Там же есть информация о времени отправления утренних автобусов с конечных остановок 1 января 2022 года.

Со 2 по 9 января график движения городских автобусов - по расписанию воскресного дня.

Ранее "Областная газета" писала, что в новогоднюю ночь жители Нижнего Тагила смогут бесплатно проехать на трамвае.

Фото: Скриншот: сайт ЕМУП "Гортранс"

Добавим, ледовый городок на площади 1905 года в новогоднюю ночь будет работать до 3:00.