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Общество / Авто и транспорт
29 декабря 2021, 11:49

Глава Екатеринбурга подарил школьнику поездку в кабине машиниста метро

исполнение мечты Яна Щукина

Глава города и школьник проехали в кабине машиниста. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнил мечту 11-летнего Яна Щукина. Школьник хотел побывать в кабине машиниста метро.

В будущем мальчик хочет стать машинистом, поэтому и загадал такое желание. Воплотить мечту в реальность решил мэр уральской столицы.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В сопровождении Алексея Орлова Ян Щукин спустился в подземку на станцию «Площадь 1905 года». В это время там проходил новогодний концерт ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Пользуясь случаем, градоначальник обратился к пассажирам. Он поздравил всех с наступающим Новым годом. Затем глава города и школьник проехались в кабине машиниста. После поездки мальчик преподнёс мэру рисунок, на котором изобразил станцию метро.

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