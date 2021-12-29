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Общество / Авто и транспорт
29 декабря 2021, 11:43

Участок на улице Рабочих в Екатеринбурге будет закрыт ещё два месяца

Участок

Изначально участок планировали открыть уже 31 декабря. Фото: Яндекс.Карты.

Подрядная строительная организация "Западный берег" продлевает закрытие движения на участке ул. Рабочих от Татищева до Нагорной. Он будет перекрыт ещё два месяца.

Движение на указанном участке улицы Рабочих закрыто в связи с благоустройством территории вокруг строящихся рядом объектов. Перекрытие продлится до 28 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что участок закрыли для проезда 10 ноября. Изначально его планировали открыть уже 31 декабря.

Автомобилистов уральской столицы просят заранее планировать маршрут движения с учётом действующих ограничений.

Областная газета Свердловской области

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