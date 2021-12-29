В середине дня Екатеринбург встал в 8-балльные пробки

В столице Урала зафиксировано около 10 дорожно-транспортных происшествий. Фото: сервис Яндекс.Карты

Екатеринбург стоит в предновогодних пробках. Ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы наблюдаются на улицах Куйбышева, Декабристов, Малышева, Ткачей, Восточная, 8 марта, Радищева, Белинского, на пр. Ленина. Движение также затруднено на переулке Базовый.

Зафиксировано около 10 дорожно-транспортных происшествий. В том числе две на Халтурина, по одной на Сибирском тракте, Ленина, Карла Либкнехта.

На прошлой неделе заторы на екатеринбургских дорогах оценивались в максимальные 10 баллов. На этой неделе легче не станет, считают в уральской столице. "ОГ" выяснила почему.