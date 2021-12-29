Темы дня

Общество / Авто и транспорт
29 декабря 2021, 16:57

В Свердловской области выделили 219 млн на ремонт дорог в четырёх муниципалитетах

Дорога

В регионе реконструируют дороги в четырёх населённых пунктах. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области направили 219 млн на реконструкцию и капремонт дорог. Обновлённая инфраструктура появится в четырёх муниципалитетах.

Постановление о распределении субсидий на 2022 год приняли на заседании регионального правительства. Реализация проекта пройдёт в рамках госпрограммы развития транспортного комплекса Свердловской области.

Из выделенных средств 90 млн направят Байкаловскому сельскому поселению. Здесь реконструируют дорогу от деревни Шаламы до деревни Сапегина. Из-за того что населённые пункты соединяет грунтовка, которая становится непроезжей в межсезонье, в деревни не может проехать школьный автобус, чтобы доставить детей на учёбу, сообщает департамент информполитики региона.

Берёзовскому ГО выделят 36 млн на строительство дороги по проспекту Александровский в новом застраиваемом микрорайоне.

Верхняя Тура из областного бюджета получит 57,6 млн рублей. Здесь реконструируют улицу Карла Либкнехта. Работы по ремонту участка протяженностью 2,5 километра начались в 2020 году. Здесь также обновят коммунальные сети, тепловые камеры и канализационные колодцы. В наступающем году планируется уложить асфальт.

Талицкому ГО направят 35,4 млн рублей. На эти средства в 2022 году завершится ремонт улиц 8 марта, Пролетарская, Советская, Республики, Достоевского, Шофёров, Уфимцева, Цветочная, Васильковая, Петрунинская, переулок Степной, Омутова, Дачная.

Напомним, в 2022 и 2023 году Свердловская область получит на строительство дорог 1,5 миллиарда.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.12.2021, 19:15 / Общество
Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга в Малайзию и Саудовскую Аравию
29.12.2021, 18:26 / Общество
Стало известно, как встретят Новый год-2022 космонавты на МКС
29.12.2021, 18:01 / Общество
На Урал доставили памятные монеты серии "Город трудовой доблести", посвящённые Екатеринбургу
29.12.2021, 17:25 / Общество
В Екатеринбурге открыли главный ледовый городок
29.12.2021, 17:05 / Общество
В России создан кожный тест для определения клеточного иммунитета к ковиду