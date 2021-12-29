Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга в Малайзию и Саудовскую Аравию

Компании получили разрешения на вылеты из Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Росавиация выдала допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга. В этот раз в список международных регулярных воздушных перевозок вошли 9 иностранных городов.

Как говорится в документе, авиакомпании получили допуски к полётам из уральской столицы по следующим направлениям:

Греция – на Кос – "ИрАэро" (2 р/н);

– на Кос – "ИрАэро" (2 р/н); Малайзия – в Куала-Лумпур – "Azur Air" (2 р/н);

– в Куала-Лумпур – "Azur Air" (2 р/н); ОАЭ – в Дубай – "Azur Air" (увеличение с 1 р/н до 2 р/н);

– в Дубай – "Azur Air" (увеличение с 1 р/н до 2 р/н); Китай – в Ухань – "Уральские авиалинии" (3 р/н), в Сиань - "Уральские авиалинии" (сокращение с 7 р/н до 1р/н); в Чанша – "Уральские авиалинии" (7 р/н) и "Авиастар" (2 р/н); в Чженчжоу – "Авиастар" (1 р/н);

– в Ухань – "Уральские авиалинии" (3 р/н), в Сиань - "Уральские авиалинии" (сокращение с 7 р/н до 1р/н); в Чанша – "Уральские авиалинии" (7 р/н) и "Авиастар" (2 р/н); в Чженчжоу – "Авиастар" (1 р/н); Таджикистан – в Андижан – "ИрАэро" (2 р/н);

– в Андижан – "ИрАэро" (2 р/н); Саудовская Аравия - в Джидду – "Azur Air" (7 р/н).

Напомним, в ноябре компания получили допуск на авиаперелёт из Екатеринбурга в 11 городов восьми стран.