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Общество / Авто и транспорт
29 декабря 2021, 19:15

Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга в Малайзию и Саудовскую Аравию

Кольцово

Компании получили разрешения на вылеты из Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Росавиация выдала допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга. В этот раз в список международных регулярных воздушных перевозок вошли 9 иностранных городов.

Как говорится в документе, авиакомпании получили допуски к полётам из уральской столицы по следующим направлениям:

  • Греция – на Кос – "ИрАэро"  (2 р/н);
  • Малайзия – в Куала-Лумпур – "Azur Air" (2 р/н);
  • ОАЭ –  в Дубай – "Azur Air" (увеличение с 1 р/н до 2 р/н);
  • Китай – в Ухань – "Уральские авиалинии" (3 р/н), в Сиань - "Уральские авиалинии" (сокращение с 7 р/н до 1р/н); в Чанша – "Уральские авиалинии" (7 р/н) и "Авиастар" (2 р/н); в Чженчжоу – "Авиастар" (1 р/н);
  • Таджикистан – в Андижан – "ИрАэро" (2 р/н);
  • Саудовская Аравия - в Джидду – "Azur Air" (7 р/н).

Напомним, в ноябре компания получили допуск на авиаперелёт из Екатеринбурга в 11 городов восьми стран.

Областная газета Свердловской области

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