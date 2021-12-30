В Нижнем Тагиле соединили два берега городского пруда

Мост планируют сдать в эксплуатацию в августе 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Перед Новым годом в Нижнем Тагиле завершили основной этап строительства моста через городской пруд. Рабочие полностью выполнили надвижку пролётных строений на опоры, соединив два берега. В 2022 году начнётся асфальтирование нового моста.

Кроме надвижки моста протяжённостью 434 метра, завершено строительство двух путепроводов через Свердловское шоссе и железную дорогу.

"Сейчас идёт процесс опускания пролётных строений, который мы планируем завершить к Новому году. Подъездные пути протяжённостью почти 5 км, очистные сооружения и ливневая канализация вдоль всей дорожной инфраструктуры выполнены. За зиму на мосту будут установлены опоры освещения. Весной строители приступят к благоустройству прилегающей территории, асфальтированию дорожного полотна, тротуаров и велодорожек", – рассказал руководитель проекта ООО "Альмакоргрупп" Вячеслав Назаров.

Работу проверил мэр города Владислав Пинаев. Он прошёл по мосту и нацелил строителей сдать мост в эксплуатацию не к ноябрю, как условлено в контракте, а к августу 2022 года, чтобы открыть движение к 300-летию Нижнего Тагила.

Напомним, что строительство моста в Нижнем Тагиле стартовало в марте 2020 года.

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