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Общество / Авто и транспорт
30 декабря 2021, 15:30

В Екатеринбурге 150 водителей получили безалкогольные подарки от сотрудников ГИБДД

безалкогольный напиток

Водителям напомнили о недопустимости употребления спиртного за рулём. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД останавливали водителей на перекрёстке Свердлова – Азина. Автолюбителей поздравляли с наступающим Новым годом и дарили подарки.

Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбуржцам предложили альтернативу в виде праздничного игристого безалкогольного напитка. Таким образом, автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о недопустимости употребления спиртного за рулём.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на протяжении всех новогодних каникул сотрудники ГИБДД ежедневно будут нести службу по пресечению грубых нарушений ПДД. Рейдовые мероприятия будут проходить и на отдаленных территориях региона.

Отмечается, что в начале текущего года за новогодние праздники свердловские автоинспекторы задержали около 500 водителей, которые в нетрезвом состоянии управляли автомобилями. Ещё столько же водителей сели за руль, не имея при этом прав.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Сюжет

Новый год-2022
Ждём праздник вместе.

Областная газета Свердловской области

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