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Общество / Авто и транспорт
31 декабря 2021, 09:38

В Кольцово пассажиры больше суток не могут улететь в Турцию

Пассажиры в Кольцово

В аэровокзальном комплексе Кольцово организована мобильная приёмная граждан. Фото: Павел Ворожцов

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается рейс в Анталью. Время вылета самолёта сдвинули больше чем на сутки, а именно на 29 часов.

Изначально отправление воздушного судна в турецкий город было запланировано на 06:30 30 декабря, однако его перенесли на 11:30 31 декабря. Рейс ZF-9695, о котором идёт речь, выполняет компания Azur Air.

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в связи с многочасовой задержкой рейса по маршруту Екатеринбург — Анталья в аэровокзальном комплексе Кольцово организована мобильная приёмная граждан. Известно, что на рейс зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 детей. Причина задержки: решение авиакомпании.

«Пассажирам даны разъяснения требований воздушного законодательства и о защите прав потребителей, принято коллективное обращение, за рассмотрением которого установлен контроль», — уточнили изданию.

Получить оперативный комментарий от авиакомпании не удалось.

По данным онлайн-табло аэропорта, 31 декабря был отменён рейс U6-2985 в Бишкек (авиакомпания «Уральские авиалинии»). Кроме того, та же компания предупредила о задержке самолёта в Санкт-Петербург (U6-174).

Областная газета Свердловской области

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