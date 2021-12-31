В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на Циолковского

Ремонт моста ведётся с 12 мая. Фото: администрация Нижнего Тагила, Сергей Казанцев

В Нижнем Тагиле успели открыть движение по мосту на Циолковского до Нового года. Пока машины едут только по одной половине моста, но в обе стороны.

Двустороннее движение со скоростью 20 км/ч организовано на участке от улицы Индустриальной до улицы Октябрьской революции. Открыто по одной полосе в каждую сторону, обгон на участке запрещён.

Автомобилисты, которые едут из центра города на Тагилстрой, могут двигаться только прямо. По Индустриальной со стороны улицы Фестивальной движение разрешено только направо, на Тагилстрой. Кроме того, закрыт перекрёсток улиц Октябрьской революции и Циолковского, пояснили в мэрии Нижнего Тагила.

«Муниципалитет выполнил на сто процентов все обязательства по подготовке и финансированию капитального ремонта моста и прилегающих улиц. Его стоимость — больше одного миллиарда рублей. Проект с технической точки зрения очень сложный и объёмный, поэтому в процессе его реализации у подрядной организации возникли объективные трудности, которые и повлияли на сроки открытия временного движения по путепроводу. Подрядная организация за свой счёт уложила временный асфальт на мосту, который в тёплое время года будет заменён на постоянное асфальтобетонное покрытие», — рассказал замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, что ремонт на аварийном мосту начался 12 мая. Губернатор Свердловской области просил открыть движение на объекте 10 сентября, однако рабочие начали отставать от графика и новой датой назначили последний день 2021 года — 31 декабря. Испытания путепровода успешно прошли на прошлой неделе.