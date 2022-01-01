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1 января 2022, 17:29

В Кольцово 1 января встречает самолёты Дед Мороз

В Кольцово 1 января встречает и провожает самолёты Дед Мороз

В первый день ожидается 60 рейсов на прилёт и на вылет. Фото: из Instagram Кольцово

В аэропорту Екатеринбурга самолёты сегодня встречает Дед Мороз. Он прилетел из Великого Устюга, чтобы лично поздравить пассажиров Кольцово с Новым, 2022 годом.

В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что в первый день ожидается 60 рейсов на прилёт и на вылет. В Кольцово предлагают всем пассажирам загадывать желания, а исполнять их будет главный новогодний волшебник.

"Припарковав сани, дедушка осмотрел авиационные владения и даже успел сфотографироваться с нашей красавицей-ёлочкой", – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что Дед Мороз традиционно появляется в Кольцово каждый год 1 января.

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Областная газета Свердловской области

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