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2 января 2022, 14:44

Екатеринбург принял самолёт из Москвы вместо Перми

Самолёт на аэродроме зимой

Судя по онлайн-табло Кольцово, рейс из Москвы SU-1418 авиакомпании "Аэрофлот" ожидается в 15:30. Фото: Евгения Скачкова

Самолёт, летевший по маршруту Москва – Пермь, был перенаправлен в Екатеринбург. 2 января в соседнем регионе сложились неблагоприятные погодные условия. В Перми усилился снег, там ведётся экстренная расчистка аэродрома.

Аэропорт Большое Савино закрыт до 16:00, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. На вылет задержаны рейсы Пермь – Москва ("Аэрофлот") и Пермь – Тюмень авиакомпании ("ЮТэйр").

Судя по онлайн-табло Кольцово, рейс из Москвы SU-1418 авиакомпании "Аэрофлот" ожидается в 15:30.

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Областная газета Свердловской области

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