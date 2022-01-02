Екатеринбург принял самолёт из Москвы вместо Перми

Судя по онлайн-табло Кольцово, рейс из Москвы SU-1418 авиакомпании "Аэрофлот" ожидается в 15:30. Фото: Евгения Скачкова

Самолёт, летевший по маршруту Москва – Пермь, был перенаправлен в Екатеринбург. 2 января в соседнем регионе сложились неблагоприятные погодные условия. В Перми усилился снег, там ведётся экстренная расчистка аэродрома.

Аэропорт Большое Савино закрыт до 16:00, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. На вылет задержаны рейсы Пермь – Москва ("Аэрофлот") и Пермь – Тюмень авиакомпании ("ЮТэйр").

Судя по онлайн-табло Кольцово, рейс из Москвы SU-1418 авиакомпании "Аэрофлот" ожидается в 15:30.

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