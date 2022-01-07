Темы дня

Общество / Авто и транспорт
7 января 2022, 17:27

В Среднеуральске возобновили движение междугородние автобусы

Автобус

Движение общественного транспорта восстановлено. Фото: Алексей Кунилов

Госавтоинспекция Свердловской области сняла ограничение по движению междугородних автобусов в Среднеуральске. Речь идёт о маршрутах № 111 Екатеринбург — Среднеуральск и № 223 Ганина Яма — Среднеуральск.

Ограничения вводились в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части.

По уточнённым данным пресс-службы регионального УГИБДД ГУ МВД России, недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, влияющие на безопасность дорожного движения, устранены. Движение общественного транспорта восстановлено.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.01.2022, 10:55 / Общество
С 1 июля в России срок оформления паспорта сократится до пяти дней
08.01.2022, 09:45 / Общество
В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина
07.01.2022, 18:48 / Спорт
Экипаж Сергея Карякина финишировал третьим на шестом спецучастке «Дакара-2022»
07.01.2022, 18:43 / Общество
Пожарные спасли четырёх человек из горящего дома в Белоярском ГО
07.01.2022, 18:11 / Общество
На трёх улицах Екатеринбурга ликвидировали опасные горки