В Среднеуральске возобновили движение междугородние автобусы

Госавтоинспекция Свердловской области сняла ограничение по движению междугородних автобусов в Среднеуральске. Речь идёт о маршрутах № 111 Екатеринбург — Среднеуральск и № 223 Ганина Яма — Среднеуральск.
Ограничения вводились в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части.
По уточнённым данным пресс-службы регионального УГИБДД ГУ МВД России, недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, влияющие на безопасность дорожного движения, устранены. Движение общественного транспорта восстановлено.