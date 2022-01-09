В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

В уральской столице территориальный коэффициент останется прежним. Фото: Владимир Мартьянов.

В России с 9 января вступают в силу обновлённые тарифы и коэффициенты на ОСАГО. Согласно указанию Центробанка РФ, в уральской столице территориальный коэффициент останется прежним.

Как сообщает "Российская газета", для физлиц, владеющих легковым автомобилем, устанавливается тариф в пределах от 2 224 рублей до 5 980 рублей. Отметим, что тариф устанавливается персонально для каждого автовладельца страховой компанией. Стоимость полиса ОСАГО считается по формуле: базовый тариф умножается на коэффициенты территориального использования транспорта, мощности двигателя, возраста и стажа водителя, коэффициент бонус-малус (КБМ).

Территориальный коэффициент для Екатеринбурга остаётся на прежнем уровне. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани он будет снижен, а в Магадане, Севастополе, Назрани и Симферополе наоборот, повышен.

Тариф на полис ОСАГО для молодых водителей будет умножаться на 2,27 – ранее он умножался на 1,93. При этом для водителей старше 40 лет со стажем вождения более 10 лет и водителей старше 59 лет со стажем управления машиной более 14 лет тариф снижен. Для последней категории автомобилистов коэффициент будет умножаться на 0,83 вместо 0,9.

Кроме того, изменились тарифы для нарушителей и аккуратных водителей. Если ранее для автовладельцев, виновных в трёх или более авариях за год, КБМ умножался на 2,45, то сейчас он будет умножаться на 3,92. В свою очередь те, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП, получат 50-процентную скидку, то есть КБМ будет умножаться на 0,46.

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