Екатеринбург встретил первый рабочий день 2022 года восьмибалльными пробками

Автолюбители стоят на Малышева, Восточной, Московской. Фото: Павел Ворожцов

Утром 10 января, в первый рабочий день нового года, в Екатеринбурге зафиксированы восьмибалльные пробки. Ситуация на дорогах осложняется авариями.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы наблюдаются на проспектах Космонавтов и Ленина. Кроме того, проезд затруднён на улицах Фурманова, Щорса, Комсомольской, Куйбышева, Малышева, Восточной, 8 Марта, Московской, в переулке Базовом.

Зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий. В том числе на Токарей, Космонавтов, Базовом, Малышева. На участках дорог сложности возникают из-за неубранного снега. При этом снегопад прошёл в уральской столице в выходные.

По данным Уральского гидрометцентра, ближайшие три дня пройдут без существенных осадков.