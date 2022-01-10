Темы дня

Общество / Авто и транспорт
10 января 2022, 09:35

Екатеринбург встретил первый рабочий день 2022 года восьмибалльными пробками

Пробки

Автолюбители стоят на Малышева, Восточной, Московской. Фото: Павел Ворожцов

Утром 10 января, в первый рабочий день нового года, в Екатеринбурге зафиксированы восьмибалльные пробки. Ситуация на дорогах осложняется авариями.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы наблюдаются на проспектах Космонавтов и Ленина. Кроме того, проезд затруднён на улицах Фурманова, Щорса, Комсомольской, Куйбышева, Малышева, Восточной, 8 Марта, Московской, в переулке Базовом.

Зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий. В том числе на Токарей, Космонавтов, Базовом, Малышева. На участках дорог сложности возникают из-за неубранного снега. При этом снегопад прошёл в уральской столице в выходные.

По данным Уральского гидрометцентра, ближайшие три дня пройдут без существенных осадков.

Фото: сервис Яндекс.Карты
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2022, 11:35 / Политика
Назначен глава Академического района Екатеринбурга
10.01.2022, 11:26 / Общество
Свердловский оперштаб опубликовал график вакцинации от COVID-19 на 10 января
10.01.2022, 11:21 / Общество
В Екатеринбурге на 6,5 лет осуждён водитель, который насмерть сбил свою девушку
10.01.2022, 10:51 / Общество
В Екатеринбурге эвакуировали две школы
10.01.2022, 10:31 / Общество
В России вступил в силу закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах