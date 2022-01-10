В России вступил в силу закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Теперь лихачам грозит тюремный срок за превышение скорости более чем на 60 км/ч и неоднократный выезд на встречную полосу. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон об уголовном наказании для водителей-лихачей. Теперь им грозит тюремный срок за превышение скорости более чем на 60 км/ч и неоднократный выезд на встречную полосу.

С текстом закона, подписанным президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года, можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, он дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьёй 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами». Теперь для таких водителей предусмотрен штраф на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до 2 лет. Если же злостные лихачи повторно нарушат ПДД, превысив скорость или выехав на встречную полосу, то тюремный срок в этом случае может увеличиться до 3 лет, а штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей могут лишить права занимать определённые должности или запретить осуществлять определённую деятельность на срок до 6 лет.

Указано, что действие статьи не распространяется на случаи фиксации правонарушения дорожными камерами.

Напомним, что этот закон, который усилит наказание автомобилистам, намеренно превышающим скорость и выезжающим на встречку, Госдума РФ приняла 22 декабря прошлого года. Об одном таком ДТП в Свердловской области, когда из-за необдуманного маневра и выезда автомобиля на встречную полосу погибли два человека, «Областная газета» писала 7 января.