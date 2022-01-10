Темы дня

Общество / Авто и транспорт
10 января 2022, 17:03

С 14 января "Уральские авиалинии" планируют возобновить рейсы из Екатеринбурга в Алматы

Самолёт.

Ближайшие рейсы в Казахстан запланированы по маршрутам Жуковский – Нур-Султан – Жуковский и Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург. Фото: Евгения Скачкова.

"Уральские авиалинии" намерены вернуться к выполнению авиарейсов в Казахстан с 14 января. В список войдёт и перелёт из Екатеринбурга в Алматы.

На прошлой неделе "Областная газета" рассказывала о том, что 7 января из-за ситуации в Казахстане этот авиаперевозчик отменил несколько рейсов в соседнее государство.

Отмена касалась авиарейсов:

  • U6 2453/2454 Жуковский – Нур-Султан – Жуковский;
  • U6 2893/2894 Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний", ближайшие рейсы в Казахстан запланированы по этим маршрутам.

Напомним, что вчера наше издание рассказывало о вывозе россиян из Казахстана на военных самолётах и, в частности, о том, что один из таких самолётов доставил уральских конькобежцев из Алматы в Кольцово.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2022, 19:25 / Общество
Сбой в сервисах ГИБДД наблюдается по всей России
10.01.2022, 18:48 / Общество
Свердловскую область в новогодние праздники посетили 140 тысяч человек
10.01.2022, 18:07 / Общество
Павел Креков награждён знаком отличия Свердловской области
10.01.2022, 17:43 / Спорт
Пять матчей "Автомобилиста" отменены из-за коронавируса
10.01.2022, 17:38 / Общество
Свердловский арбитражный суд отказал в принятии заявления о признании Геннадия Бурбулиса банкротом