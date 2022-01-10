С 14 января "Уральские авиалинии" планируют возобновить рейсы из Екатеринбурга в Алматы

Ближайшие рейсы в Казахстан запланированы по маршрутам Жуковский – Нур-Султан – Жуковский и Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург. Фото: Евгения Скачкова.

"Уральские авиалинии" намерены вернуться к выполнению авиарейсов в Казахстан с 14 января. В список войдёт и перелёт из Екатеринбурга в Алматы.

На прошлой неделе "Областная газета" рассказывала о том, что 7 января из-за ситуации в Казахстане этот авиаперевозчик отменил несколько рейсов в соседнее государство.

Отмена касалась авиарейсов:

U6 2453/2454 Жуковский – Нур-Султан – Жуковский;

U6 2893/2894 Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний", ближайшие рейсы в Казахстан запланированы по этим маршрутам.

Напомним, что вчера наше издание рассказывало о вывозе россиян из Казахстана на военных самолётах и, в частности, о том, что один из таких самолётов доставил уральских конькобежцев из Алматы в Кольцово.