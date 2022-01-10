С 14 января "Уральские авиалинии" планируют возобновить рейсы из Екатеринбурга в Алматы

"Уральские авиалинии" намерены вернуться к выполнению авиарейсов в Казахстан с 14 января. В список войдёт и перелёт из Екатеринбурга в Алматы.
На прошлой неделе "Областная газета" рассказывала о том, что 7 января из-за ситуации в Казахстане этот авиаперевозчик отменил несколько рейсов в соседнее государство.
Отмена касалась авиарейсов:
- U6 2453/2454 Жуковский – Нур-Султан – Жуковский;
- U6 2893/2894 Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург.
Как сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний", ближайшие рейсы в Казахстан запланированы по этим маршрутам.
Напомним, что вчера наше издание рассказывало о вывозе россиян из Казахстана на военных самолётах и, в частности, о том, что один из таких самолётов доставил уральских конькобежцев из Алматы в Кольцово.