В Свердловской области за 2021 год в авариях погибло 16 детей-пассажиров

Для перевозки детей в машине необходимо автокресло, а организованные поездки должны совершаться в специальных автобусах. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за 2021 год произошло 159 ДТП с детьми-пассажирами. В авариях погибло 16 несовершеннолетних.

Ещё 176 ребят получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Нарушение правил перевозки детей нередко приводит к повреждениям и летальным исходам.

«В 16 ДТП, в результате которых погибли четыре ребёнка, в автомобилях дети перевозились с нарушением правил дорожного движения – это отсутствие детских удерживающих устройств и неиспользование ремней безопасности», – говорится в сообщении.

В наступившем году в регионе сотрудники ГИБДД проведут ряд мероприятий, направленных на разъяснение взрослым правил безопасной поездки детей в автомобилях и снижение числа ДТП.

Напомним, за первые шесть месяцев 2021 года смертность детей на дорогах Свердловской области выросла в 14 раз.