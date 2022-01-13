Евгений Куйвашев заявил о планах обнулить транспортный налог для многодетных семей

Новая мера поддержки коснётся 2,8 тысячи многодетных семей в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области собираются обнулить транспортный налог для многодетных семей с многоместными машинами. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции 13 января.

Это коснётся семей с тремя и более детьми до 18 лет. Мера будет распространяться только на один автомобиль и ожидается, что поможет 2,8 тысячи семей.

«Многодетные семьи с большими автомобилями мы будем освобождать от транспортного налога на их большие автомобили. Мы понимаем, что многодетным семьям тяжело платить транспортный налог, находясь и так в достаточно непростой ситуации», – заявил журналистам глава региона.

Напомним, что с 2011 года в Свердловской области отменён транспортный налог для одного из родителей в семье с тремя и более детьми на машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Всего в регионе 64,7 тысячи многодетных семей, 9 тысяч из них пользуются действующей льготой.