Евгений Куйвашев рассказал, когда на ЕКАД запустят движение

В 2022 году ЕКАД замкнётся полностью не только на карте, но и в реальности. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ходе строительства ЕКАД. Жители региона смогут проехать по новой дороге уже в 2022 году.

Отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции, он отметил, что перед рабочими стояла серьёзная задача: построить почти 50 километров новой автомобильной дороги с разделительной полосой, серьёзной инфраструктурой, с 11 мостовыми переходами. Некоторые жители региона назвали губернатора «замыкателем кольца» за успешную работу по строительству ЕКАДа.

«Я буду счастлив, когда наши коллеги достроят ЕКАД. Движение запустим в этом году в специальном режиме: надо будет дооснастить её электричеством, знаками, ограждающими конструкциями. До окончательного ввода, наверное, ещё потребуется год. Но в 2022 году дорожники сомкнут, и от Московского до Тюменского тракта можно будет добраться комфортно и быстро», – сказал Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что работы на объекте идут с опережением графика.

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