Власти Екатеринбурга утвердили проект расширения дороги до Берёзовского

Общая площадь проектируемой территории – 137 га. Фото: документ.

Утверждён проект по расширению дороги из Екатеринбурга в Берёзовский. Для этого придётся пожертвовать частным сектором.

Мэр Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ. Постановление № 2964 опубликовано на сайте горадминистрации.

«Проект планировки определяет перспективные решения по развитию улично-дорожной сети, сети городского общественного транспорта, велопешеходной сети района Шарташского, инженерной инфраструктуры, а также решения по развитию рекреационной зоны», – говорится в документе.

Отмечается, что общая площадь проектируемой территории – 137 га. Протяженность улично-дорожной сети по Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой с обособленной полосой движения скоростного автобуса и транспортной развязкой на пересечении улиц Блюхера, Шефской, Проезжей и Егоршинского подхода составит 6 км. По улице Отдыха – 3,2 км и ул. Рыбаков – 1,4 км.

Кстати, ширина проезжих частей составит 6-15 м, обособленной полосы движения скоростного автобуса – 7,5 м, тротуаров и природных троп – 2-10 м, велодорожек – 2,5-5 м.

Также в постановлении представлен перечень земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается изъятие для муниципальных нужд. В списке указаны сотни домов. Речь в том числе идёт о постройках на улицах Рыбаков, Проезжей, Губахинской, Трудовой.