Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

Движение на улицах Екатеринбурга парализовано. Пробки оцениваются в девять баллов.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы наблюдаются на улицах Куйбышева, Декабристов, Малышева, Фурманова, Восточной, 8 марта, Радищева, Розы Люксембург, Челюскинцев и на проспекте Ленина.
Зафиксировано около шести дорожно-транспортных происшествий. В том числе по две на Посадской и Блюхера, по одной на Челюскинцев и Малышева.
Напомним, в предновогодние дни Екатеринбург стоял в 10-балльных пробках. «ОГ» рассказывала, почему екатеринбуржцы по два часа проезжали шесть остановок.