Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

По данным Яндекс.Карты, пробки на улицах Екатеринбурга оцениваются в 9 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

Движение на улицах Екатеринбурга парализовано. Пробки оцениваются в девять баллов.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы наблюдаются на улицах Куйбышева, Декабристов, Малышева, Фурманова, Восточной, 8 марта, Радищева, Розы Люксембург, Челюскинцев и на проспекте Ленина.

Зафиксировано около шести дорожно-транспортных происшествий. В том числе по две на Посадской и Блюхера, по одной на Челюскинцев и Малышева.

Напомним, в предновогодние дни Екатеринбург стоял в 10-балльных пробках. «ОГ» рассказывала, почему екатеринбуржцы по два часа проезжали шесть остановок.