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Общество / Авто и транспорт
15 января 2022, 11:20

ГИБДД экстренно предупреждает автомобилистов Екатеринбурга о сильных снегопадах

Автомобили в пробках

Пешеходы также должны сохранять бдительность и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшие дни в Екатеринбурге ожидаются сильные снегопады, метели и снежные заносы на дорогах. Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов уральской столицы о возможном росте числа ДТП и напоминает правила безопасности в непогоду.

Водителям следует быть предельно аккуратными при появлении пешеходов на дороге и помнить, что во время снегопада обзор у пешеходов может быть ограничен. Необходимо помнить про соблюдение дистанции между автомобилями и риск ДТП при совершении манёвров. Также в такую погоду увеличивается тормозной путь машины, из-за чего водителей просят снижать скорость.

Пешеходы также должны сохранять бдительность и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

"Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора", — напоминают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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