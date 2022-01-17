Сегодня "Уральские линии" возобновили рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан

Сегодня "Уральские авиалинии" возобновили регулярные рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан. Фото: Евгения Скачкова

Сегодня, 17 января, "Уральские авиалинии" возобновили регулярные рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан. Первый после вынужденной отмены рейсов самолёт в столицу Казахстана вылетел из Кольцово в 12:10 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, в Нур-Султан отправились 142 пассажира. Обратно этим же бортом в Екатеринбург полетят 114 человек.

К слову, сегодня же из Екатеринбурга запланирован еще один рейс в столицу Казахстана. Вылет из Кольцово состоится в 21:00. Осуществит перевозку казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

14 января "Областная газета" писала, что в этот день "Уральские авиалинии" возобновили рейсы из уральской столицы в Алматы.