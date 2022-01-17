Темы дня

Общество / Авто и транспорт
17 января 2022, 14:08

Сегодня "Уральские линии" возобновили рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан

Пассажирский самолёт

Сегодня "Уральские авиалинии" возобновили регулярные рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан. Фото: Евгения Скачкова

Сегодня, 17 января, "Уральские авиалинии" возобновили регулярные рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан. Первый после вынужденной отмены рейсов самолёт в столицу Казахстана вылетел из Кольцово в 12:10 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, в Нур-Султан отправились 142 пассажира. Обратно этим же бортом в Екатеринбург полетят 114 человек.

К слову, сегодня же из Екатеринбурга запланирован еще один рейс в столицу Казахстана. Вылет из Кольцово состоится в 21:00. Осуществит перевозку казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

14 января "Областная газета" писала, что в этот день "Уральские авиалинии" возобновили рейсы из уральской столицы в Алматы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.01.2022, 21:00 / Общество
На формирование комфортной среды в сёлах Свердловской области выделят 120 миллионов рублей
17.01.2022, 20:35 / Общество
Евгений Куйвашев в день рождения региона инициировал поиск уральской идентичности
17.01.2022, 20:27 / Общество
Определили подрядчика, который займётся капремонтом Привокзальной площади в Нижнем Тагиле
17.01.2022, 19:43 / Общество
В Свердловской области задержали 15-летнего лжеминёра
17.01.2022, 19:37 / Общество
За неделю почти 26,5 тысяч свердловчан заболели ОРВИ