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Общество / Авто и транспорт
17 января 2022, 11:36

Сегодня на трассе Екатеринбург — Курган ограничат движение

ограничение движения на трассе

Ограничение связано с проведением работ на железнодорожном переезде. Фото: Алексей Кунилов

На 55-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничат движение транспорта. Проезд будет затруднён с 20:00 17 января до 6:00 18 января.

Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на железнодорожном переезде. Пропуск автотранспорта на указанном участке предусмотрен в одностороннем порядке, говорится на сайте ФКУ "Уралуправтодор".

Дорожники призывают автомобилистов внимательно следить за знаками при подъезде к обозначенному участку. Водителям также необходимо соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут с учётом действующих ограничений.

Добавим, следующее ограничение на 55-м километре трассы Р-354 предусмотрено в период с 20:00 20 января до 06:00 21 января.

Фото: сервис Яндекс.Карты
Областная газета Свердловской области

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