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Общество / Авто и транспорт
18 января 2022, 13:10

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Самарканд и Ургенч

Red Wings

Летать в Узбекистан будут комфортабельные авиалайнеры SSJ100 на 100 мест. Фото: Галина Соловьёва

В феврале авиакомпания Red Wings запустит новые международные рейсы из аэропорта Кольцово в Узбекистан. Екатеринбуржцы смогут улететь в Самарканд и Ургенч.

В каждый из городов будет летать один самолёт в неделю:

  • С 13 февраля по воскресеньям — рейсы в Ургенч;
  • С 14 февраля по понедельникам — рейсы в Самарканд.

Летать в Узбекистан будут комфортабельные авиалайнеры SSJ100 на 100 мест.

"С 2021 года Red Wings летает из Екатеринбурга в крупнейшие города Узбекистана, но эти рейсы являются чартерными и обеспечиваются в интересах одного заказчика без свободной продажи кресел", — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Напомним, вчера, 17 января, "Уральские авиалинии" возобновили регулярные рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан.

Областная газета Свердловской области

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