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Общество / Авто и транспорт
18 января 2022, 17:37

На семи улицах Екатеринбурга запретят парковку

Остановка запрещена

Специалисты учли мнение жителей уральской столицы и установили новые дорожные знаки. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге на семи улицах дополнительно установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Они повысят пропускную способность уличной сети города.

По данным пресс-службы горадминистрации, решение об установке новых знаков было принято в связи с многочисленными обращениями екатеринбуржцев. Останавливаться запретят на следующих участках:

  • улица Металлургов (от пересечения Токарей и Серафимы Дерябиной до Заводской);
  • улица Колмогорова (от дома № 54а на Колмогорова до Машинистов);
  • улица Цвиллинга (от Фурманова до Щорса);
  • улицы Юмашева, Папанина, Красных Зорь (на всём протяжении);
  • улица Торфорезов (от Крауля до Красных Зорь).

Жителей уральской столицы заблаговременно предупреждают об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Областная газета Свердловской области

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