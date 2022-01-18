На семи улицах Екатеринбурга запретят парковку

В Екатеринбурге на семи улицах дополнительно установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Они повысят пропускную способность уличной сети города.
По данным пресс-службы горадминистрации, решение об установке новых знаков было принято в связи с многочисленными обращениями екатеринбуржцев. Останавливаться запретят на следующих участках:
- улица Металлургов (от пересечения Токарей и Серафимы Дерябиной до Заводской);
- улица Колмогорова (от дома № 54а на Колмогорова до Машинистов);
- улица Цвиллинга (от Фурманова до Щорса);
- улицы Юмашева, Папанина, Красных Зорь (на всём протяжении);
- улица Торфорезов (от Крауля до Красных Зорь).
Жителей уральской столицы заблаговременно предупреждают об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.