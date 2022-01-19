В Екатеринбурге изменили движение на Горького

До этого автолюбители ехали со стороны улицы Малышева, а теперь наоборот, к Малышева. Фото: сервис Яндекс.Карты.

На одной из центральных улиц Екатеринбурга изменили схему движения. Речь идёт об улице Горького от дома № 32 по пр. Ленина до ул. Малышева.

Движение автомобилей там повернули в обратном направлении. При этом оно осталось односторонним. До этого автолюбители ехали со стороны улицы Малышева, а теперь наоборот, к Малышева.

Напомним, что изменение схемы движения на этом участке анонсировалось мэрией в конце 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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