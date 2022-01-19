Троллейбусный парк Екатеринбурга начнут обновлять с 2022 года

Глава Екатеринбурга анонсировал масштабное обновление троллейбусного парка уральской столицы в этом году. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил, что 2022 год пройдёт под знаком обновления троллейбусного парка в уральской столице. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-тура в Орджоникидзевское троллейбусное депо, где рассказал о планах по развитию общественного транспорта в городе.

"Общественный транспорт должен быть привлекательным для пассажиров, – отметил Алексей Орлов. – В нашем троллейбусном парке средний возраст машины около 25 лет при нормативном сроке эксплуатации в 10 лет. Честно говоря, это не формат столичного города. Поэтому 2022 год — год начала обновления троллейбусного парка. Мы приложим все усилия, чтобы этот процесс начался".

Всего в троллейбусном парке Екатеринбурга сейчас 230 машин, и все они отслужили свой срок. По словам главы города, уменьшать количество электрического транспорта не планируется, но сразу обновить весь парк не получится. При стоимости одного троллейбуса в 17 миллионов рублей на замену всего парка потребуется 3,5 миллиарда рублей. По словам Алексея Орлова, жители столицы Среднего Урала должны заметить перемены к лучшему в работе троллейбусов уже в 2023 году.

– Если по трамваям мы рассматриваем вопрос о реализации проекта в рамках концессионного соглашения, то в отношении троллейбусов есть возможность поучаствовать в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». У нас в эту пятницу будет встреча в Министерстве транспорта Российской Федерации, – добавил Алексей Орлов.

В качестве одного из вариантов нового электрического транспорта для Екатеринбурга рассматривают модель троллейбуса с автономным ходом. Такой троллейбус около трёх месяцев был на обкатке. Преимущество этой модели электротранспорта заключается в том, что она может проехать на автономном ходу порядка 30 километров, что позволит создавать комбинированные маршруты в тех районах, где ещё не развита контактная сеть.