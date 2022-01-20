Прокуратура добилась установки посадочной платформы для пассажиров свердловских электричек

Права пассажиров электричек удалось восстановить. Фото: Владимир Мартьянов

На остановочном пункте 29-й километр перегона Арамиль - Хризолитовый Свердловской железной дороги оборудована посадочная платформа для пассажиров электричек. Сделано это благодаря проверке исполнения законодательства о защите прав потребителей, проведённой сотрудниками Уральской транспортной прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий выявлено отсутствие посадочной платформы на остановочном пункте 29-й километр Свердловской железной дороги, что препятствовало безопасной посадке пассажиров в электропоезда, - сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. — Прокурор внёс руководителю Дирекции пассажирских обустройств ОАО "РЖД" представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Посадочная платформа оборудована".

Указано, что виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также за оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований к административной ответственности привлечено ОАО "РЖД".

Ранее "Областная газета" писала, что Уральская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что при ремонте трассы Екатеринбург — Тюмень было украдено 50 миллионов бюджетных рублей. А в сентябре мы рассказывали о том, что специалисты прокуратуры завершили проверку по факту отказа в авиаперевозке ребёнка-инвалида в специальном кресле.