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Общество / Авто и транспорт
20 января 2022, 15:18

Евгений Куйвашев создал программу по ремонту ветхих мостов в Свердловской области

Мост

В 2022 году в рамках программы власти начнут приводить в порядок первые 10 объектов. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о создании в регионе специальной программы для восстановления и ремонта мостов в отдалённых городах и сёлах. В 2022 году в рамках программы власти начнут приводить в порядок первые 10 объектов.

Речь идёт о мостах через реки Сусатку под Туринском, Овинную в Камышловском районе, Серебряную в Горноуральском округе и Чернушку в Ирбитском районе. Также будут реконструированы мосты через реки Пасынок, Тура, Косаревка, путепровод через железную дорогу на Режевском тракте и два моста на реке Нейва.

"В Свердловской области не меньше 400 тысяч человек живут в отдалённых небольших городах, деревнях и сёлах, которым для связи с "большой землей" нужен хороший автомобильный мост. В последнее время мы этот вопрос часто поднимаем", — пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев заявил, что на реконструкцию и восстановление мостов до 2024 года будет выделено 9,1 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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