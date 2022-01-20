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Общество / Авто и транспорт
20 января 2022, 18:20

Екатеринбургу и Нижнему Тагилу на "умные" дороги выделят более полумиллиарда рублей

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Интеллектуальная транспортная система предполагает установку светофоров, которые анализируют поток машин. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбург и Нижний Тагил получат 553 миллиона рублей. Средства пойдут на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Свердловской области. Деньги поступят в течение двух лет из областного бюджета. Екатеринбург в 2022 году получит чуть более 194 млн рублей, в 2023 — ещё 224,8 млн рублей. Нижнему Тагилу в этом году направят 62,2 млн рублей, в следующем — почти 72 млн рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем позволит оптимизировать городской трафик, повысить безопасность дорожного движения. Это станет возможным за счёт установки камер, видеодетекторов, "умных" остановок и светофоров, информационных табло.

Напомним, в Нижнем Тагиле на "умные" дороги в 2021 году потратили 67 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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