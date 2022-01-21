В Екатеринбурге утром не курсировали троллейбусы из двух микрорайонов

Сегодня утром в Екатеринбурге не курсировали троллейбусы из микрорайонов Химмаш и Уктус. Фото: Галина Соловьева

Сегодня утром в Екатеринбурге не курсировали троллейбусы из микрорайонов Химмаш и Уктус. Как оказалось, причиной тому послужили незавершённые работы по переносу контактной сети на путепроводе по улице Щербакова.

Эти работы строительная компания "Инвестторгстрой" проводила в ночь с 20 на 21 января. Завершить их планировалось утром. Однако они затянулись.

Как пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, мероприятия на путепроводе не удалось выполнить в срок — к началу троллейбусного движения — из-за их специфики. Контактные провода пришлось перебрасывать через буровую установку. Для этого понадобилось дополнительное время — более двух часов.

"Ближе к шести часам для организации перевозки пассажиров из районов Химмаш, Уктус и фабрики "Альвис" были добавлены автобусы на маршрут № 36 в количестве пять единиц. ЕМУП "Гортранс" приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", — сообщили в пресс-службе мэрии.