Фото: "Маяк"

С нового года жители Сысерти, которым ещё не исполнилось 18 лет, могут бесплатно ездить на городских автобусных маршрутах. Таким образом местные власти решили компенсировать отсутствие школьного транспорта.

Как рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, территория Сысерти довольно протяжённая, и отдалённые районы находятся далеко от школ и других социально значимых объектов. Например, от микрорайона Воробьёвка до школы № 1 – около пяти километров.

«Дети вынуждены ездить на общественном транспорте, расписание которого не соотносится с началом уроков, – сетовали родители школьников в открытом письме к мэру, опубликованном в газете «Маяк». – Общественный транспорт часто ломается и попросту не выходит на маршрут. Школьники вынуждены идти более 5 км пешком. По субботам, а это учебный день для средних и старших школьников, общественный транспорт вообще в нашем городе не предусмотрен. Приходится вызывать такси, а это уже от 100 рублей за поездку в одну сторону…»

Родители просили запустить школьный автобус для адресного подвоза детей в учебные заведения, но законодательно это возможно только в сельской местности. И администрация нашла другой выход из ситуации - в рамках партийного проекта "Муниципальный транспорт". По этому проекту в Сысерти закупили для внутримуниципальных перевозок 10 микроавтобусов, сейчас покупают ещё пять, а также строят автостанцию и обустраивают остановки общественного транспорта.

В конце прошлого года индивидуальный предприниматель Эвелина Редопупова объявила, что снимает свой транспорт с двух городских маршрутов. Они достались в наследство муниципальному предприятию «АТП СГО», которое работает ещё на восьми маршрутах между райцентром и сёлами городского округа.

Совместно с новым перевозчиком мэрия изменила схему и расписание движения автобусов на всех трёх маршрутах с учётом учебного графика школьников. И прописала в контракте, что с несовершеннолетних не будут взимать плату за проезд (сейчас она составляет 20 рублей). Для подтверждения возраста подростку необходимо предъявить паспорт (если ему больше 14 лет) или справку учебного заведения.

Два обновлённых маршрута работают уже с 1 января, с 1 марта к ним прибавится ещё один.

– Билеты с нулевой стоимостью не выдаём, поэтому точное количество юных пассажиров назвать не могу. Но уже могу сказать, что новая мера поддержки пользуется популярностью, особенно у воспитанников кадетского корпуса, – пояснил директор «АТП СГО» Игорь Михайлов.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов (в особенности сельских территорий), в постоянном режиме отслеживать потребность в подвозе учащихся к школам и следить за исправностью школьных автобусов.