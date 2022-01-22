РЭК пересмотрит тарифы на проезд в Екатеринбурге 31 января

Последний раз стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга увеличивали пять лет назад. Фото: Галина Соловьёва

РЭК Свердловской области утвердила повестку заседания на 31 января. В этот день будут утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга.

Вопрос начнут рассматривать в 14:30. Докладчиком заявлена специалист отдела ценообразования в непроизводственной сфере РЭК Ирина Панасюк.

"Рассмотрение вопроса об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, за исключением внеуличного транспорта, сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "город Екатеринбург", — говорится в повестке РЭК Свердловской области.

Напомним, что в середине декабря мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе своей пресс-конференции заявил, что стоимость проезда увеличится до 33 рублей с 1 февраля 2022 года. Тогда же отмечалось, что льготный проезд для отдельных категорий граждан продолжит действовать. Расходы возьмут на себя власти.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга увеличивали пять лет назад. Тогда предельный тариф был установлен на уровне 28 рублей.

Добавим, что 31 января Региональная энергетическая комиссия также пересмотрит тарифы на теплоэнергию в Невьянском ГО. Решение коснётся тех, кому коммунальные блага предоставляет УК "Лидер".