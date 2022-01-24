РЭК рассмотрит вопрос об увеличении стоимости проезда в Екатеринбурге до 32 рублей

Стоимость проезда предлагается увеличить на 4 рубля. Фото: Галина Соловьёва

Стоимость проезда в столице Урала увеличится не до 33 рублей, как анонсировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а до 32 рублей. Это следует из проекта постановления РЭК Свердловской области.

Изменение тарифа затронет все виды общественного транспорта уральской столицы, кроме метро. Стоимость проезда предлагается увеличить на 4 рубля.

"Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа <...> по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "город Екатеринбург" в размере 32,00 рубля за поездку и место багажа", — говорится в документе. Он вступит в силу сразу после принятия и официального опубликования.

Тариф в случае его утверждения будет считаться максимальным. Перевозчики смогут понижать его самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.

Ранее РЭК Свердловской области утвердила повестку заседания на 31 января. В следующий понедельник и будет рассматриваться вопрос об увеличении стоимости проезда в Екатеринбурге.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в наземном транспорте увеличивали 5 лет назад. Тогда предельный тариф был установлен на уровне 28 рублей. В метро уже действует тариф 32 рубля.