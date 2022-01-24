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Общество / Авто и транспорт
24 января 2022, 15:38

В Екатеринбурге новый трёхсекционный трамвай начнут тестировать с пассажирами

Трамвай

Трёхсекционный трамвай проходит обкатку. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге проходит тестовые испытания трёхсекционный трамвай. Поездки с пассажирами могут начаться уже на этой неделе.

Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в пресс-службе Уралтрансмаша. Его могут пустить по 18-му маршруту.

В пресс-службе "Гортранса" сообщили, что вопрос с выпуском трамвая по расписанию не до конца решён, поэтому когда именно начнётся тестирование с пассажирами, неизвестно.

Напомним, что трамвай модели 71-418 впервые был доставлен в Екатеринбург в 2019 году, когда проходил приёмо-сдаточные испытания, а в 2020 году он колесил по городу и даже перевозил пассажиров. После прохождения испытаний трамвай вернулся в цех для корректировки кронштейнов сидений в соответствии с пожеланиями екатеринбуржцев. В начале января 2022 года его доставили в Западное депо для тестирования.

Областная газета Свердловской области

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