Каменским пожарным снова разрешили ездить на красный

Фото: Галина Соловьёва

Главное управление МЧС России по Свердловской области проводит проверку в своём подразделении в Каменске-Уральском. Поводом стало распоряжение начальника 63-го пожарно-спасательного отряда города Ивана ДАВЫДОВА. Он подписал документ, который запрещает каменским пожарным ездить на красный свет.

В документе говорится: «запретить водительскому составу движение пожарного автомобиля с включёнными спе-циальными световым и звуковым сигналами на запрещающий сигнал светофора». А виной всему – недавняя авария. ДТП с участием пожарной машины произошло в Каменске-Уральском 17 января. Спецавтомобиль со включёнными сигналами спешил на вызов. Проезжая перекрёсток на красный, спасатели спровоцировали сразу две аварии. Один автомобилист не пропустил и столкнулся с пожарной техникой. Второй решил уступить, но это не спасло его от ДТП – в эту машину врезался другой невнимательный водитель.

В главном управлении МЧС России по Свердловской области прокомментировали ситуацию. В пункт третий внутреннего распоряжения, который запрещал проезд на красный свет пожарным автомобилям с включёнными специальными световым и звуковым сигналами, внесены изменения. В ведомстве сообщили: водителям предписано придерживаться постановления Правительства РФ от 23.10.1993 года №1090, где говорится о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

То есть, по сути, водители пожарных автомобилей должны руководствоваться третьим пунктом правил, где говорится: «При приближении транспортного средства, имеющего нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включёнными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Таким образом, водителям спецтранспорта можно пересекать перекрёстки на красный свет, предварительно убедившись в отсутствии помех.