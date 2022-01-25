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Общество / Авто и транспорт
25 января 2022, 13:04

В Екатеринбурге на выкуп домов для расширения Татищева потратят 500 млн рублей

Дорожные работы

Выкупленные дома снесут. Фото: Галина Соловьёва

Власти Екатеринбурга озвучили предварительную сумму, которая потребуется для выкупа нескольких домов на улицах Татищева и Заводской. В дальнейшем здания снесут.

Это необходимо для расширения участка улицы Татищева от Красноуральской до Викулова. Как сообщалось ранее, под ковш в том числе пойдут здания № 69, 65, 63, 67а по Татищева и № 30 на Заводской. С полным списком можно ознакомиться тут.

На их изъятие предварительно планируется потратить 500 миллионов рублей. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, вопросом изъятия жилых помещений занимается МБУ "Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку". Учреждение должно получить соглашение собственников, в худшем случае — обратиться в суд с иском о принудительном изъятии. После того как горожанам произведут выплаты, объекты перейдут в собственность муниципалитета и будут снесены.

Ранее в Екатеринбурге утвердили проект расширения дороги до Берёзовского.

Областная газета Свердловской области

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