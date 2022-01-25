Автобазу Гортранса задействуют во время Универсиады в Екатеринбурге

Участников будут перевозить на спецавтобусах по спецмаршрутам. Фото: Галина Соловьёва

На автобазе на Восточной, 5а в Екатеринбурге разместят транспорт, который будет перевозить участников Универсиады-2023. Объект ЕМУП "Гортранс" войдёт в перечень для безвозмездного использования.

Такое решение сегодня большинством голосов одобрили депутаты гордумы.

"Площадка на улице Восточной, 5а, находящаяся в хозяйственном ведении ЕМУП "Гортранс" будет использоваться для размещения транспорта клиентских групп Универсиады", — рассказала сегодня на заседании начальник департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Майя Строшкова.

Ранее правительство Свердловской области заключило соглашение с администрацией Екатеринбурга и АНО "Универсиада-2023", которое позволяет использовать имущество муниципальных учреждений. Теперь в список таких объектов внесена автобаза Гортранса на Восточной.

Всемирные студенческие игры пройдут в столице Урала уже следующим летом с 8 по 19 августа 2023 года. В соревнованиях поучаствуют 12 тысяч спортсменов из 2500 университетов 150 стран мира. Они будут соревноваться в 18 видах спорта. Зрителей ожидается до 750 тысяч, однако их количество будет зависеть от эпидобстановки.

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