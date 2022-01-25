Без шума и пыли

Трёхсекционный трамвай уже проходил обкатку в Екатеринбурге, но теперь его будут тестировать с пассажирами. Фото: Александр Зайцев

Регулярные рейсы могут стартовать уже на этой неделе. Самый длинный трамвай, собранный на Уралтрансмаше, будет возить пассажиров по 18-му маршруту (кольцо на Волгоградской — ВИЗ — центр — Блюхера — станция Шарташ).

Областные власти уделяют развитию электротранспорта – от трамваев и троллейбусов до электричек – всё больше внимания. Почему возникла такая необходимость, какие решения готовы предложить промышленники и когда весь общественный транспорт станет электрическим – все эти вопросы обсудили участники прошедшего в Екатеринбурге паблик-тока.

Самый экологичный вид

В своих выступлениях спикеры неоднократно говорили о том, что электротранспорт является экологичным и потребность в нём становится всё более острой из-за уже зафиксированных изменений климата. Так, генеральный директор компании «СТМ-Энергорешения» Салават Халилов начал свою речь со сравнения количества выбросов при передвижении на разных видах транспорта:

– Когда вы едете на своём автомобиле, он выбрасывает в атмосферу определённое количество загрязняющих веществ. При пересадке на автобус вы можете сократить эту цифру на 20 процентов, при пересадке на электробус – на 60 процентов, а при пересадке на трамвай — на 80.

К тому, чтобы начать активнее пользоваться трамваями вместо автомобилей, слушателей призвал и член совета директоров компании «Синара – Транспортные Машины» Юрий Осинцев:

– Современный трамвай вмещает от 300 до 350 человек. Это значит, что 100–150 машин смогут не ездить по городу. Пробок станет меньше, экология улучшится.

Когда весь транспорт станет электрическим?

По мнению Салавата Халилова, чья компания занимается разработкой систем накопления энергии, или попросту «батареек» для трамваев, для этого необходимы три основных условия:

– Во-первых, государство должно стать соинвестором в этом процессе, предоставлять налоговые льготы, а, учитывая, что в ближайшие 10 лет в развитие наземного городского транспорта, электрических железных дорог и метро в России планируется вложить 10 трлн рублей, это произойдёт совсем скоро. Во-вторых, к этому должен быть готов и бизнес: в частности, необходимо больше компаний, производящих накопители энергии. И в-третьих, требуется наличие на предприятиях высококвалифицированного персонала. По прогнозам экспертов, это может произойти совсем скоро. Сегодня в Москве уже ездит 1000 электробусов. Их количество планируют также увеличить и в других городах-миллионниках — например, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Сейчас трамваи есть в четырёх городах области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Волчанске. И, по словам представителей муниципальных предприятий, занимающихся эксплуатацией этого вида транспорта, проблемы у всех практически одинаковые. В первую очередь парк трамваев требует обновления. Транспорт сильно изношен, восстановление вагонов приходится проводить при участии специалистов завода-изготовителя. А это требует дополнительных затрат, поэтому более старые вагоны нередко приходится ремонтировать своими силами.

Так, за два предыдущих года Екатеринбург получил свыше ста новых автобусов, а вот закупка трамваев и троллейбусов идёт гораздо медленнее. Основной проблемой обновления трамвайного парка называют отсутствие средств из-за малой рентабельности этого вида транспорта, а также высокую конкуренцию со стороны коммерческих автобусов и маршрутных такси.

Трамваи передадут частникам

85 процентов вагонов, которые курсируют по Екатеринбургу, давно отработали нормативный срок службы. С троллейбусами ситуация ещё хуже – их парк устарел полностью. Из-за этого транспорт нередко ломается и встаёт посреди дороги, создавая гигантские пробки. Пассажирам же приходится искать другие способы добраться до нужной точки. Такой транспорт нельзя назвать надёжным.

Городские власти активно ищут решения проблемы. На прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время посещения Орджоникидзевского троллейбусного депо рассказал журналистам, что обновление троллейбусов начнётся уже в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а к решению вопросов с трамваями подключат бизнес (подробнее о визите градоначальника в троллейбусное депо «ОГ» писала в №9 от 20.01.2022).

Более того: в Свердловской области уже стартовал первый проект по обновлению трамвайной инфраструктуры с применением государственно-частного партнёрства. В прошлом году правительство региона подписало концессионное соглашение с компанией «Верхнепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы», связанную с АО «Трансмашхолдинг»). По условиям соглашения, концессионер занимается строительством трамвайного депо в Верхней Пышме, которое будет обслуживать по меньшей мере 25 вагонов, прокладкой на его территории трамвайных путей и закупкой 11 односекционных низкопольных трамваев. После введения депо в строй компания должна будет в течение 10 лет отвечать за эксплуатацию маршрута.

Кроме ветки в Верхнюю Пышму, трамвайные пути в уральской столице прокладывают и в других направлениях. Так, осенью прошлого года приступили к строительству линии в район Академический. В перспективе – ветка в микрорайон Солнечный, затем власти намерены пустить трамвай в город-спутник Берёзовский, а также протянуть линию из Верхней Пышмы до Среднеуральска. Все эти проекты планируется передать в руки частникам.

И бизнес уже готовится включиться в работу. Кроме «Верхнепышминского трамвая» ещё одним концессионером, обновляющим трамвайную инфраструктуру в Свердловской области, может стать «Синара – Городские транспортные решения». Юрий Осинцев заявил, что компания будет претендовать на заключение концессионного соглашения по трамваям в Академический.

Если рассматривать международный опыт, то, по словам экспертов, в Европе прослеживается тенденция развивать трамвайный транспорт не только в мегаполисах, но и выводить его в небольшие города.

В России же пока только начинают понимать необходимость развития городского электротранспорта и то, что перенасыщенность автомобилями не спасает, а лишь ухудшает городской трафик. Однако пока этот вопрос прорабатывается в основном в мегаполисах.

Кстати Параллельно с развитием трамваев и троллейбусов в Свердловской области ведётся подготовка к строительству кольцевой дороги для другого экологически чистого вида транспорта — электричек. Они будут курсировать по всей Екатеринбургской агломерации. Во время недавней пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев отметил: – Сейчас речь идёт о строительстве 12 километров железнодорожных путей через Сысертский район, Арамиль к аэропорту Кольцово и через Берёзовский на железнодорожный вокзал в Екатеринбург. По такому кольцу мы хотим организовать движение. Трассировка есть, но озвучивать её я не буду – иначе сразу возникнет ажиотаж и проявятся владельцы земли. Какие-то обязательства субъект РФ возьмёт на себя, остальные – Российские железные дороги. В этом году мы переговоры закончим.

Быстрее, тише, экономнее Юрий Осинцев рассказал также, каким компания видит современный трамвай: Более быстрым (средняя скорость передвижения трамваев по городу увеличится с нынешних 10–12 км/ч до 24–30 км/ч);

Энергоэффективным (предусматривается экономия 30 процентов электроэнергии);

Бесшумным (за счёт того, что рельсы укладываются без стыков);

Безопасным и комфортным для пассажиров (низкий пол, Wi-Fi, станция для заряда устройств, тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения в салоне).

Четыре свердловских трамвая В Екатеринбурге насчитывается 31 трамвайный маршрут. Их обслуживает ЕМУП «Городской транспорт». Всего в парке – 455 трамваев, в том числе 317 вагонов марки Т-3 и 70 – марки Т-3М чешского производства, средний возраст которых составляет 40,9 года и 32,2 года соответственно (при том, что нормативный срок службы составляет 18 лет). Остальной парк представлен вагонами «СПЕКТР» производства Акционерного общества «Уралтрансмаш», их средний возраст – 13,2 года. 25 января на заседании Екатеринбургской думы представители завода заявили о готовности предприятия к обновлению трамвайного парка, в том числе в рамках концессий. В Нижнем Тагиле трамваи (а это 63 вагона) курсируют по 11 маршрутам. Есть два трамвайных депо — на Вагонке и в Новой Кушве. Курирует работу электротранспорта МУП «Тагильский трамвай». Как сообщил его директор Игорь Темнов, кроме перевозки пассажиров, предприятие оказывает и экскурсионные услуги. Только в прошлом году в ремонт трамвайных сетей и вагонов МУП вложил около 86 млн рублей. Годовой пассажиропоток здесь составляет больше 6 миллионов человек. Недавно закуплены три новых низкопольных трамвая производства Уралтрансмаша. Трамвай Волчанска может стать туристическим брендом региона не только в России, но и в мире. В городе с населением всего 10 тысяч человек есть единственный трамвайный маршрут, по которому курсируют 2 вагона. Они совершают 10 рейсов в день, перевозя за рейс до 25 человек. Как сообщила директор МУП «Волчанский автоэлектротранспорт» Лариса Бушуева, участки трамвайных путей здесь обновляются ежегодно — средства на это выделяет муниципалитет. По словам самих жителей, то, что в таком маленьком городе есть свой трамвай, – большая редкость. В Краснотурьинске, как и в Волчанске, – один маршрут, по которому должно курсировать два вагона. Однако один из них сломался. По словам директора МКУ «Городской трамвай» Владимира Брагина, специалистов-ремонтников найти не могут. Единственный «рабочий» трамвай делает 11 поездок в день через центр города. При этом рельсы здесь проложены ещё в 1953 году, так что пути давно устарели. Раньше трамвай принадлежал Богословскому алюминиевому заводу, который вкладывался в него. Сейчас это МУП. Деньги выделяются, но небольшие, и они в основном идут на экстренные ремонтные работы.