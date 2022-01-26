Застрявшая в Стамбуле екатеринбурженка рассказала о ситуации в аэропорту и в городе

По данным онлайн-табло Кольцово рейс авиакомпании Nordwind из Стамбула теперь ждут в 21:00. Фото: Алексей Кунилов

Уральцы уже вторые сутки не могут вылететь из Стамбула из-за снегопада. "Областная газета" связалась с одной из пассажирок, которая рассказала о ситуации в городе и в аэропорту.

По словам екатеринбурженки Ксении Гольяновой, привыкшим к настоящим зимам уральцам кажется, что снега в Турции выпало не так уж и много. Однако в городе и в аэропорту начался "апокалипсис". Дороги перекрыты, аэропорт закрыт, все рейсы отменены, туристов плохо информируют о текущей обстановке. Екатеринбурженка должна была вылететь из Стамбула в ночь на 25 января на самолёте авиакомпании Nordwind.

"Мы должны были вылететь 24.01 в 23:45, уже ждали трансфер, но около 6 вечера от туроператора поступило сообщение, что вылет отменён, на какое время — неизвестно. В этот же день была информация, что вылет перенесён на 08:00 на 25.01, но ночью снова сообщили, что вылета не будет. Уже вчера была информация, что вылет в 17:00, но он, естественно, не состоялся. На сайте авиакомпании информация по вылету постоянно меняется, сейчас время вылета якобы 15:00, но от туроператора информации нет. Нам повезло, что мы находимся в отеле, и пребывание в нём нам оплачивает оператор", — рассказала корреспонденту "Областной газеты" Ксения Гольянова.

Напомним, что снежная буря разыгралась в Турции в конце прошлой недели. Аэропорт в Стамбуле прекратил отправлять часть рейсов днём 24 января. По данным АТОР, в турецком городе сейчас находится от 10 до 12 тысяч российских туристов. Сотни из них застряли в аэропорту. В своём аккаунте в Twitter представители аэропорта сообщили, что бесплатно раздали 27,5 тысяч ланч-боксов и 3,6 тысячи пледов. Пассажирам также предоставляли доступ к Wi-Fi, чтобы они смогли связаться с родными.

По данным онлайн-табло Кольцово, рейс авиакомпании Nordwind из Стамбула теперь ждут в 21:00.