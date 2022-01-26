Названы самые аварийные участки на дороге Екатеринбург — Берёзовский

Один из опасных участков — перед Блюхеровским мостом (со стороны Екатеринбурга). Фото: Галина Соловьёва

Свердловская ГИБДД назвала наиболее аварийные участки улично-дорожной сети от Берёзовского до улицы Первомайской в Екатеринбурге. В список вошли пять точек.

По итогам 2021 года опасными признаны:

перекрёсток улиц Блюхера и Комсомольской;

перекрёсток улиц Блюхера и Сахалинской;

ул. Блюхера, 88;

ул. Проезжая, 9/а;

ул. Трудовая, 20.

Как сообщили "Областной газете" в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на всём участке дороги Берёзовский — Екатеринбург в прошлом году зафиксировали 243 ДТП (в этих авариях 1 человек погиб и 22 получили травмы различной тяжести). Из них 159 произошло из-за несоблюдения скоростного режима, ещё 30 — из-за несоблюдения очередности проезда перекрёстков.

Кстати, ситуация может улучшиться после расширения проезжей части. Проект, который вносит изменения в дорожную инфраструктуру между Екатеринбургом и Берёзовским, уже опубликован властями уральской столицы. По итогу работ ширина проезжих частей составит 6–15 метров, обособленной полосы движения скоростного автобуса — 7,5 метров, тротуаров и природных троп — 2–10 метров, велодорожек — 2,5–5 метров. Однако есть у проекта и другая сторона. Вдоль оживлённой магистрали — плотная застройка. В ходе реконструкции большая часть зданий должна пойти под ковш. "ОГ" выезжала на место и общалась с местными жителями.

Ранее стало известно, что в 2022 году на дорогах Свердловской области установят ещё 60 комплексов фотофиксации. Они появятся на аварийно опасных участках.

Добавим, в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество ДТП на дорогах Среднего Урала уменьшилось на 1,4 %. С 2019 года в регионе фиксируется устойчивое снижение аварийности на дорогах благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».