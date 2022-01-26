Евгений Куйвашев рассказал о планах по обновлению парка автобусов и трамваев на Среднем Урале

В Свердловской области обновлено уже 70 % автобусного парка. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что к 1 марта 2022 года в России будет утверждена программа "Мобильный город". Она предполагает к 2030 году 100-процентное обновление парка автобусов и 80-процентное обновление трамвайного парка в городских агломерациях.

По словам Евгения Куйвашева, Среднему Уралу необходимо подготовиться к тому, чтобы войти в программу "Мобильный город".

"Я уже поручил правительству подготовить все необходимые документы. Скорректировать наши областные программы. Нам нужно сразу войти в "Мобильный город", как только эта инициатива будет утверждена. Такую возможность упускать нельзя", — пишет глава региона на своей странице в Instagram.

Губернатор также добавил, что программа предполагает запуск городских электричек в восьми агломерациях, и электричка Екатеринбург — Новокольцовский попадает под этот пункт.

В Свердловской области обновлено уже 70 % автобусного парка: к ЧМ-2018 регион получил 169 единиц транспорта, а в 2020 и 2021 годах — ещё 117 единиц. При этом Евгений Куйвашев отметил, что над обновлением парка трамваев региону ещё предстоит поработать.