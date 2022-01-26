В ЕМУП "Гортранс" рассказали о причине повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Сотрудники "Гортранса" говорят о дефиците кадров для работы в общественном транспорте. Фото: Галина Соловьёва

Специалисты ЕМУП "Гортранс" объяснили повышение стоимости проезда в общественном транспорте уральской столицы до 32 рублей. Это связано с повышением стоимости содержания транспорта и большими долгами предприятия.

По словам главного инженера ЕМУП "Гортранс" Михаила Щипанова, цена на проезд последние пять лет оставалась неизменной, а стоимость содержания транспорта и его ремонт ежегодно дорожали. Себестоимость проезда на сегодняшний день составляет 38 рублей. Она формируется из расходов на оплату труда, ремонт техники, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, содержание инженерной инфраструктуры и уплаты налогов.

"Сегодня мы наблюдаем не лучшее финансово-экономическое состояние – у нас сформировался долг в 594 миллиона, трудно говорить о стабильной работе предприятия. Увеличение тарифа пусть не позволит справиться со всеми проблемами, однако поможет частично сократить долг", — передаёт слова Михаила Щипанова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

При этом сотрудники "Гортранса" говорят о дефиците кадров для работы в общественном транспорте. Предприятию не хватает 500 водителей и около 1 тысячи кондукторов. Заместитель директора ЕМУП "Гортранс" Виктор Табаков заявил, что водители часто уходят работать таксистами или курьерами, где зарплата выше, при этом для работников общественного транспорта зарплата не повышалась с 2016 года.

Напомним, что повышение стоимости проезда в Екатеринбурге с 28 рублей до 32 рублей произойдёт 1 февраля.

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