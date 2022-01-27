Застрявшие в Стамбуле уральцы вернулись в Екатеринбург

Самолёт с туристами приземлился в Екатеринбурге сегодня, 27 января, в 5:21. Изначально его ждали утром 25 января. Фото: Владимир Мартьянов

В ночь на 27 января из Стамбула вывезли застрявших там из-за снегопада уральцев. Пассажиры рейса N4-1278 авиакомпании Nordwind ждали вылета в Екатеринбург двое суток.

Кому-то повезло больше — их разместили в отеле, а расходы взял на себя туроператор, кому-то меньше — им пришлось ночевать прямо в аэропорту Стамбула.

"В целом радует то, что аэропорт реально заработал. Когда я сюда ехала из гостиницы, видела, как вылетают самолёты, а пассажиров привозят на автобусах. В общей сложности было задержано более 800 рейсов. Ясно, что руководство аэропорта сейчас решает вопрос об их отправке. Всё лётное поле было завалено снегом, и у аварийных служб просто не оказалось в наличии большого количества техники, чтобы расчистить взлётно-посадочные полосы. Я сама видела, как самолёты стояли в сугробах. Рабочие полосу расчистят, а её снова заносит. Несмотря на то что аэропорт Стамбула — это один из крупнейших аэрохабов в Европе, он просто оказался не готов к таким погодным катаклизмам", — рассказала корреспонденту "Областной газеты" о ситуации в Турции жительница Екатеринбурга Светлана Осинцева.

По данным онлайн-табло Кольцово, самолёт с туристами приземлился в Екатеринбурге сегодня, 27 января, в 5:21. Изначально его ждали утром 25 января.

Фото: попавшие наконец в самолёт уральцы стали делиться снимками в соцсетях

Около 7:00 авиакомпания отправила воздушное судно из столицы Урала снова в Турцию. Этот рейс также сначала был запланирован на вторник. Рейсы в Стамбул и из Стамбула сегодня выполнит и авиакомпания "Победа", ранее отменившая свои перелёты в Турцию из-за случившегося там снежного коллапса.

Напомним, что снежная буря разыгралась в Турции в конце прошлой недели. Аэропорт в Стамбуле прекратил отправлять часть рейсов днём 24 января. По данным АТОР, в турецком городе сейчас находится от 10 до 12 тысяч российских туристов. Сотни из них должны были улететь 25 января. Работа аэропорта возобновилась только накануне, движение на дорогах открыли. Погода в Стамбуле улучшилась: вышло солнце, снег прекратился, а выпавший — начал таять.

Первые рейсы были отправлены в Каракас (Венесуэла) и Хьюстон (США). Известно, что по факту задержки московских рейсов из Турции транспортная прокуратура начала проверку.